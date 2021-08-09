الزبيدي يوجه بفتح مكاتب كمركية تدقيقية في المناطق الشمالية لضبط الايرادات الضائعة

وقال الزبيدي خلال اجتماع للهيئة، ان "ايرادات الكمارك ضائعة في المناطق الشمالية وذلك لعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 13"، مؤكدا على "ضرورة تطبيق المادة 5 من قانون الكمارك"، فيما وجه "بفتح مكاتب كمركية تدقيقية في جميع المناطق الشمالية".واضاف ان "اختيار لجان الكشف بالشكل الصحيح هو تعظيم ايرادات الكمارك".

ولفت الزبيدي الى ان "العمل بروح الفريق الواحد هو اساس نجاح الدائرة وتحقيق اهدافها"، مبينا ان "الطاقات الشبابية ستكون هي اساس بناء الدولة من خلال استقطاب وزيادة الايرادات المالية في الكمارك".