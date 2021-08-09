العراق يحصد رأس "ناقل الانتحاريين" في داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الإثنين، عن مقتل قيادي في تنظيم داعش يدير مهمة "نقل الانتحاريين"، خلال عملية شمال العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من قتل إرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأوضحت أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة 59 الفرقة السادسة، ومفرزة من الأمن الوطني من قتل إرهابي، بعد كمين محكم نصبب لمجموعة إرهابية والاشتباك معهم في منطقة الطارمية شمالي بغداد".

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان صادر عنها عن "نصب كمين محكم، من قبل قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني والفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وحشد الطارمية".

وأضافت أن القوة تمكنت من "قتل الإرهابي (عمر جواد المشهداني) وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه يقوم بنقل الإرهابيين الانتحاريين لتنفيذ عملياتهم ضد الأبرياء".

يأتي ذلك في وقت، أفاد مصدر أمني عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وعناصر من تنظيم داعش في الطارمية إحدى مناطق حزام بغداد.

وأشار المصدر، خلال حديث لـ"الخليج 365"، إلى أن "مسلحين من تنظيم داعش هاجموا اليوم نقاط عسكرية تابعة للجيش عند منطقة الطارمية ، تبعها اشتباكات بين الجانبين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن العراق قد أعلن النصر على تنظيم داعش في عام 2017 باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لاسيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

