ماكرون يشارك في المؤتمر الأول لدول جوار العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، عن مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الإقليمي الذي تحتضنه بغداد، نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على "تويتر".

وقالت المكتب الإعلامي إن الكاظمي "تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية".

كما ناقش الطرفان "التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا.

وبحسب مكتب الكاظمي، "أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر".

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، يحتضن العراق أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي، بعد قرابة عقدين من الزمن منذ عام 2003، لبحث جملة من الملفات في مقدمتها التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي على "الشراكة الحقيقية" مع فرنسا، مشيرا إلى أن البلدين "يرتبطان بتاريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات".



أما ماكرون، فأعلن من جهته، "دعمه الكامل للعراق، ولرئيس مجلس الوزراء في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة" وفقا لسلسلة التغريدات.

وأشاد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال "بالدبلوماسية العراقية المتوازنة التي يقودها الكاظمي، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار".

وهذه هي الزيارة الثانية التي سيجريها الرئيس الفرنسي إلى العراق خلال أقل من عام.