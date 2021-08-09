تونس توقف برلمانيا مواليا للإخوان وتمنع ناشطا من السفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر أمنية تونسية لـ"الخليج 365" بأن قوات الأمن قامت، اليوم الإثنين، بإيقاف النائب في البرلمان المجمد سعيد الجزيري.

والجزيري هو نائب عن حزب الرحمة الإسلامي الموالي للإخوان ويملك إذاعة خاصة تعمل بدون ترخيص قانوني.

وبينت ذات المصادر أن الإيقاف جاء على خلفية ما تبثه الإذاعة من تحريض على التونسيين ونشر للأفكار المتطرفة وإنشاء إذاعة مارقة عن القانون.

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (مستقلة) قدمت شكوى قضائية سنة 2019 ضد النائب الجزيري، متهمة إياه بسرقة أجهزة إرسال إذاعي تابعة للدولة.

كما منع اليوم أمن المطار في تونس الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشره لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.

وأمس الأحد، قال سعيد إن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، في إشارة إلى عشرية الإخوان التي حكمت البلاد.