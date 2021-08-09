"شباب النواب": الرياضة المصرية تشهد طفرة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء أمس الأحد، الذى وجه فيه التحية والتهنئة للاعبة فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020، وزملائها الحاصلين على ميداليات فى الأولمبياد، وتحدث عن جهود الدولة لدعم الرياضة، وإعلانه أنه سيتم إطلاق أسماء فريال وزملائها الفائزين فى أولمبياد طوكيو على بعض المحاور والكبارى.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأتى تأكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين، وهى رسالة لكل رياضى أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

وأضاف "حسين"، أن إطلاق أسماء اللاعبين المصريين الفائزين فى أولمبياد طوكيو، على بعض المحاور والكبارى، هو تأكيد لهذا الدعم ورسالة واضحة من القيادة السياسية، بأن تقدير مصر لأبطالها أغلى وأثمن من ملايين الدولارات التى قد تحاول بعض الدول إغراء الرياضيين المصريين بها لتجنيسهم.

وأشار إلى أن تهنئة الرئيس للاعبة فريال أشرف ودعمها، يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التى رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أول يوم له فى تولى مسئولية البلاد، بالاعتماد على المرأة المصرية ودعم دورها الأساسى فى تكوين الشخصية المصرية لتطوير وطننا الغالى وبناء مصر الحديثة.

واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة، حديثه، قائلا: "الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية فى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتى تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".