عاتبها زوجها لـ"رقصها في فرح" فطعنته بسكين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – هبة القصاص:

عاتب رجل، في محافظة الشرقية، زوجته لرقصها في حفل زفاف لأقارب لها، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما، لرفض السيدة طريقة اعتراض شريك حياتها على ما فعلته في العُرس.

وتبين من التحريات أن اشتباك بالأيدي جرى بين الرجل وزوجته وتكرر الأمر في اليوم التالي فطعنته بـ"سكين"، ما أدى لإصابته.

وقررت نيابة كفر صقر بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس السيدة على ذمة التحريات 4 أيام بتهمة الشروع في قتل زوجها، بعدما طعنته بالسكين ما أدى لإصابته بجرح قطعي "3 سم".

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا باستقبال مستشفى كفر صقر المركزي، "ر.م" 26 عامًا، فران، مصابًا بجرح طعني.

بعدها انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال المصاب اتهم زوجته (م.ص.ف) بالتسبب في إصابته.