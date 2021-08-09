رئيس الوطنية للصحافة: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بجميع القطاعات خلال 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر نجحت خلال الـ7 سنوات الماضية بإرادة سياسية مخلصة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة بكافة قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية في البناء تعد نموذجًا يحتذى به.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة الصحافة والإعلام اليوم الاثنين بعنوان دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، وعدد من رجال الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر وبعض أعضاء اللجان النقابية.

وأضاف أن الدولة تمكنت من تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في دفع جهود التنمية والارتقاء بحياة المواطن المصري على كافة الأصعدة، موجها التحية والتقدير لعمال مصر الذين يعدون أهم أعمدة التنمية.

وأوضح الشوربجي، أن الهيئة الوطنية للصحافة من خلال المؤسسات القومية لعبت دورا تنويريا وتوعويا؛ لتوعية الأجيال الجديدة بالإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.​