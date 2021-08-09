قائمة بأكثر 10 دول تضرّرًا من "كورونا" من حيث عدد الوفيّات

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بإرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 202.2 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 202.211.438، وإجمالي الوفيات 4.285.595.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ616713 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.738.700.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ562752 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.151.779

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 427371، وإجمالي إصابات 31.895.385

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ243733 وإجمالي إصابات 2.944.226

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 196873، وإجمالي إصابات 2.124.128

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 161343، وإجمالي إصابات 6.340.370

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130585، وإجمالي إصابات 6.070.873

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128209 وإجمالي إصابات 4.390.684

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122277، وإجمالي إصابات 4.834.634

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112379، وإجمالي إصابات 6.350.899

المصدر: نوفوستي