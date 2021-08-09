ألمانيا: أزمة المناخ تتفاقم على نحو أسرع

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا تحالف ألمانيا من أجل المناخ الحكومة الألمانية المقبلة إلى العمل بـ«سرعة عالية» من أجل حماية المناخ، في ضوء التقرير الجديد للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال نائب المدير التنفيذي للتحالف، مالته هينتشكه-كيمبر، اليوم الاثنين إن التقرير الجديد يظهر بلا مواربة أن أزمة المناخ تزداد سوءاً، وأضاف: «أزمة المناخ هنا بالفعل وتتطلب بشكل عاجل اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة».

وأوضح هينتشكه-كيمبر أنه من أجل الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة يجب أن تنخفض الانبعاثات بشكل كبير في جميع القطاعات، وقال: «كل عُشر درجة مئوية تحول دون الاحتباس الحراري لها قيمة. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مزيد من الصلاحيات في مجال حماية المناخ»، مضيفاً أن الإمكانيات التقنية والاقتصادية للتدابير الفعالة متوفرة، لكن هناك نقص في الإرادة السياسية لتنفيذها، وقال: «هناك حاجة الآن في الحملة الانتخابية إلى منافسة واقعية حول أفضل خطة شاملة. سيتعين على الحكومة الاتحادية الجديدة العمل بسرعة عالية على حماية المناخ».

وتحالف ألمانيا من أجل المناخ، هو تحالف اجتماعي واسع النطاق لحماية المناخ يضم حوالي 140 منظمة من قطاعات البيئة والكنيسة والتنمية والتعليم والثقافة والصحة وحماية المستهلك والشباب والنقابات العمالية.