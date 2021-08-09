قوات خاصة بريطانية تصل اليمن لملاحقة منفذي هجوم الناقلة “ميرسر ستريت”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - أرسلت بريطانيا قوات خاصة إلى اليمن الليلة الماضية لتعقب ”الإرهابيين“ الذين يقفون وراء هجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل حارس أمن بريطاني على ناقلة النفط ”ميرسر ستريت“، بحسب ما كشفته صحيفة ”ديلي إكسبريس“.

وقالت تقارير استخباراتية، إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ”نفذوا العمل الوحشي بأمر من طهران“.

ودعا الجنرال السير نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية، إلى ”الرد على الهجوم“ الذي أدى إلى مقتل أدريان أندروود، وهو جندي بريطاني سابق يعمل لدى شركة أمبري البريطانية لتوفير الأمن للسفينة، وقبطانها الروماني.

وقال كارتر: ”ما نحتاج إلي القيام به هو الرد على إيران بسبب سلوكها المتهور للغاية“.

ووفق الصحيفة؛ وصل فريق من 40 جنديا من الخدمة الجوية الخاصة البريطانية إلى شرق اليمن أمس، ومع هبوطهم في مطار الغيضة في المهرة، قيل إنهم يستخدمون مرشدين محليين، مدعومين من وزارة الخارجية، ممن لديهم معرفة بالمنطقة للمساعدة في مطاردة ”المرتزقة الحوثيين“ الضالعين في الهجوم على السفينة.

وتابعت أن ”القوات المرسلة تضم أيضًا وحدة حرب إلكترونية متخصصة يمكنها تتبع الاتصالات وكشفها“.

ويخشى أن تكون طهران قد زودت الحوثيين بطائرة بدون طيار طويلة المدى لتهديد السفن التجارية الدولية في أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

وتعتقد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، أن الطائرة بدون طيار أطلقت من شرق اليمن وتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نحو الناقلة قبل أن يسيطر عامل التشغيل على الميل الأخير، ويوجه الصاروخ عبر الكاميرا إلى جسر السفينة.

وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، تعرضت الناقلة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“، لهجوم قرب مياه بحر عُمان عبر طائرة مسيرة، ولاحقا اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأسفر الهجوم على الناقلة ”ميرسر ستريت“، التي تشغلها شركة إسرائيلية، عن مقتل اثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني وآخر يحمل الجنسية الرومانية.

وقالت الحكومة البريطانية حينها، إن الهجوم نفذته طائرة ”شاهد 136“ دون طيار، وهي مصنوعة في إيران فقط، كما وجهت القيادة المركزية الأمريكية أصابع الاتهام إلى إيران بنشر نتائج تحقيقها.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن ”الناقلة (ميرسر ستريت) تعرضت لهجوم فاشل من طائرتين مسيرتين، عشية 29 يوليو الماضي، وأن الضرر في هذه الناقلة أحدثته مسيرة ثالثة محملة بمتفجرات استهدفتها، في 30 يوليو/ تموز، وأن المحققين وجدوا بقايا قليلة لمسيرة واحدة على الأقل وتمكنوا من استعادتها من المياه“.

وقالت باربرا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: ”نعلم أن هذا هجوم متعمد ومدروس“، وألقت باللوم على إيران في الهجوم.

وبحسب ”ديلي إكسبرس“، سترسل المهمة البريطانية رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن بريطانيا ”لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات في المياه الدولية“.

وقال مصدر عسكري بريطاني رفيع الليلة الماضية: ”كل شيء يشير إلى إطلاق الطائرة بدون طيار من اليمن.. القلق الآن هو أن طائرة بدون طيار ذات مدى طويل ستمنحهم قدرة جديدة“.