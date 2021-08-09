ملفات خارجية عاجلة أمام رئيس إيران الجديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

سيركز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الفلسطينيين واليمن والعراق لتحديد شكل سياسته الجديدة، وفق ما نشرته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في نقرير إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”عانى الحوثيون المدعومون من إيران بعض الانتكاسات في معركة مأرب باليمن مؤخرا، وهناك تركيز متصاعد على الهجمات بالطائرات المسيرة، والهجوم الإيراني على سفينة قبالة سواحل عمان، بالنسبة لرئيسي، فإن هذه ستكون جزءا من أولى خطواته في المنطقة، وسيدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وربما أيضاً يتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد“.

ورأت ”جيروزاليم بوست“ أنه لا توجد دولة تدخلت فيها إيران أصبحت أكثر ثراءً أو استقرارا. معظم الأماكن التي قامت فيها إيران بتعزيز الميليشيات مثل العراق تعاني بقوة من أزمات متلاحقة مثل مشكلة انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الإفلاس كما هو الحال في لبنان.

وأضافت أنه ”يمكن تحديد عدد من أهداف رئيسي من خلال تحليل ما تشير إليه وسائل الإعلام الإيرانية، التي تزعم أنه ستتم السيطرة قريباً على مأرب، كما أبدت حماس تأييدها، وأرسلت وفداً إلى إيران لحضور تنصيب رئيسي، ونقلت وكالة تسنيم الحكومية الإيرانية عن زعيم حماس إسماعيل هنية قوله إن الحركة تقف إلى جانب إيران“.

وأردفت أن ”هذه محاولة من إيران للسيطرة بشكل متزايد على الفلسطينيين، وخلق النفوذ والسيطرة واستخدامهم لمهاجمة إسرائيل. فعلت إيران ذلك بالفعل في مايو خلال عملية حارس الجدران، ومن المرجح أن تدفع الفلسطينيين نحو المزيد من الهجمات“، وفق الصحيفة.

واستطردت أن ”إيران تميل إلى استخدام العملاء، ما يدفع الآخرين للدفاع عنها والموت من أجلها في حروبها الإقليمية. هذا هو السبب في أن طهران تدفع السوريين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين للقتال، بينما النظام الإيراني يخنق شعبه في الداخل، ويستفيد من كل عوامل عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة“.