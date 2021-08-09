سلطنة عمان تسجل 12 حالة وفاة جديدة و236 إصابة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و236 حالة إصابة و607 حالات تعاف.



وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 158.

ووفقا للوزارة، بلغ إجمالي الإصابات المُسجلة في السلطنة 298 ألفا و942 حالة ، والمتعافين 285 ألفا و664 بنسبة تصل إلى 96 % ، والوفيات 3948 بنسبة 3ر1 % .