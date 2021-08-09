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سلطنة عمان تسجل 12 حالة وفاة جديدة و236 إصابة بكورونا

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محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة  في سلطنة عمان اليوم   الاثنين  تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس و236 حالة إصابة و607 حالات تعاف.

 

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 158.

 

ووفقا للوزارة، بلغ إجمالي الإصابات المُسجلة في السلطنة 298 ألفا و942 حالة ، والمتعافين 285 ألفا و664 بنسبة تصل إلى 96 % ، والوفيات  3948 بنسبة 3ر1 % .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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