دولة الإمارات تعلن شفاء 1400 حالة جديدة من كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، إجراء 233.245 فحصاً جديداً خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 694,285 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1978 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1400 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 671,353 حالة.