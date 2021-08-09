8 طرق فعالة للتخلص من الهالات السوداء العنيدة... اكتشفيها!

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بغداد - ياسين صفوان - وإن كنت أنفقت الكثير من المال على الإجراءات الطبية والكريمات للتخلص من تلك الهالات السوداء العنيدة دون جدوى، فلحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، بحسب موقع "only my health".قبل الخوض في العلاجات المنزلية، دعينا نلقي نظرة على الأسباب الأساسية وراء الهالات السوداء:

قلة النوم



البقاء مستيقظا بعد وقت نومك لمتابعة عرض أو الاستمتاع بالحياة الليلية يمكن أن يتركك محرومة من النوم، وإحدى علاماته هي الهالات السوداء.

قلة النوم تجعل بشرتك أكثر شحوبا، ما يؤدي إلى ظهور الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية.

النظر إلى الشاشة لوقت طويل



ازداد البقاء لفترات طويلة أمام شاشة الهاتف أو التلفاز بشكل أكبر خلال جائحة "COVID-19". حيث يؤدي التعرض الطويل للشاشة إلى إجهاد أعيننا، ما يؤدي إلى ظهور تلك الهالات السوداء العنيدة.

التقدم في العمر



مع تقدمك في العمر، تصبح بشرتك رقيقة. كما أنها تفقد الدهون والكولاجين اللازم للحفاظ على مرونتها، وهو ما يكشف عن الأوعية الدموية ذات اللون الأزرق المحمر تحت عينيك، والتي تظهر على شكل تلك البقع الداكنة.

الجينات



إذا كنت تفعلين كل ما هو مطلوب للحصول على بشرة صحية، ولكن ينتهي بك الأمر بدوائر داكنة، فيجب إلقاء اللوم على جيناتك.

معروف أن البشرة الغنية بالميلانين أكثر عرضة لفرط تصبغ الجلد الذي يمكن أن يسبب الهالات السوداء.

والميلانين هو الصبغة التي تحدد لون الجلد والشعر والعينين لدى البشر والحيوانات الأخرى. كلما زاد محتوى الميلانين، تزايدت قتامة الجلد.

قبل التطرق إلى العلاجات المنزلية، من المهم ملاحظة أن العلاجات تعتمد على السبب، فإذا كانت قلة النوم تسبب لك الهالات السوداء، فمن الأفضل تعويض ذلك. أيضا، من الأفضل دائما استشارة طبيب الأمراض الجلدية وطبيب العيون قبل تجربة العلاجات.

العلاجات المنزلية للهالات السوداء



فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من الهالات السوداء:

1. مكعبات الثلج



خذي بعض مكعبات الثلج ولفيها بقطعة قماش.

ضعيها على الجلد تحت العينين لبضع دقائق.

يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بالماء البارد لنفس التأثير.

يقلل وضع مكعبات الثلج من الانتفاخ تحت العينين ويساعد على التخلص من الهالات السوداء.

2. أكياس الشاي



خذي كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر وقومي بنقعهما في الماء الساخن.

ضعيهم في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ضعيهما تحت عينيك لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي عينيك بالماء البارد.

يساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تنشيط الدورة الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت العينين.

3. الخيار



شرائح الخيار فوق العينين، مع وضع قناع على الوجه، هو ما يربطه الكثير منا بعلاج العناية بالبشرة. هذا لأنه يُعتقد أنها تعالج أكياس العين وتقلل الهالات السوداء.

فقط قطعي الخيار إلى شرائح وضعيه في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة.

ضعي شريحتين على عينيك لمدة 15-20 دقيقة. اشطفي عينيك بالماء.

4. البطاطس



استخدمت البطاطس منذ فترة طويلة كعلاج للهالات السوداء.

خذي حبة بطاطس وابرشيها.

استخرجي عصيرها وضعيه في وعاء.

انقعي قطعة قماش أو قطن داخلها وضعيها تحت عينيك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك، اشطفيه بالماء الدافئ.

5. الصبار



يُعرف الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو عنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة.

ما عليك سوى تنظيف المنطقة الواقعة أسفل عينيك ووضع عصارة الصبار عليها.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

6. زيت اللوز



يعتقد أن اللوز يصنع العجائب للبشرة.

خذي بعض زيت اللوز وضعيه على الهالات السوداء قبل الذهاب للنوم مباشرة.

اتركيه طوال الليل واشطفيه في صباح اليوم التالي.

7. النوم لوقت كاف



كل هذه العلاجات مرتبطة بالنوم لوقت كاف.

تأكدي من أنك تنامين لمدة 7-8 ساعات في اليوم، ليس فقط لبشرتك، ولكن لفوائد النوم الهائلة على صحتك العقلية والجسدية.

8. رفع الرأس



ليس فقط كمية النوم، بل أيضا الطريقة التي تنامين بها يمكن أن تظهر عليك أيضا تلك الهالات الداكنة العنيدة التي لا تختفي.

استخدمي المزيد من الوسائد أثناء النوم.

سيمنع ذلك السوائل من الوصول إلى ما تحت عينيك، ما يترك المنطقة منتفخة ومتورمة.

لكن، يمكنك استشارة طبيبك أولا لأن أكوام الوسائد قد ترهق رقبتك.

إذا كنت تعانين من الهالات السوداء، فعليك ممارسة هذه العلاجات المنزلية السهلة والفعالة للتخلص منها.