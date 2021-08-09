مقتل ارهابي في الطارمية كان ينوي تفجير المواكب الحسينية (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل ارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "قوة من قيادة المقر المتقدم لعمليات الكرخ تمكنت من قتل إرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بالتعاون مع جهاز الامن الوطني وقوة من حشد الطارمية".

وأضاف المصدر، أن "الارهابي قتل في منطقة الطابي بستان البو محسن"، لافتا الى انه "كان على ينوي تفجير المواكب الحسينية".