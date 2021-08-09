إيسكو يستعيد بريقه في ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد مع ميلان وديًا، بدون أهداف، أمس الأحد، في فيينا، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إيسكو شارك في 84 دقيقة خلال المباراة، وكان من أفضل لاعبي ريال مدريد، وأعطى انطباعًا بأنه ينوي استعادة مستواه مع أنشيلوتي بعد 3 سنوات من الاختفاء.



وأضافت الصحيفة، أن إيسكو كان هو المتحكم في نسق الفريق أمام ميلان، ويحاول استلام كل الكرات لبدء هجمات الريال سواء يمينًا أو يسارًا أو في قلب الملعب، كما كان يفعل مع أنشيلوتي في ولايته الأولى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ انطلاق الفترة التحضيرية لريال مدريد، يوم 5 يوليو/ تموز الماضي، ويعد إيسكو أحد أهم لاعبي الفريق.

ومن المتوقع أن يقود إيسكو ريال مدريد في مباراته الرسمية الأولى أمام ألافيس يوم السبت المقبل.

