انت الان تتابع خبر تحرير مختطفين اثنين بعد ابتزاز ذويهم بملغ مبالغ 'ضخم' شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتحرير مختطفين اثنين خلال اقل من ٢٤ ساعة من قبل مكافحة اجرام الكرامة شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من اجرام بغداد تمكنت من تحرير مختطفين أثنين احداث بعد اختطافهم وطلب فدية مقدارها ٦٠ الف دولار مقابل اطلاق سراحهم".
وبين انه "تم القبض على الخاطفين خلال اقل من ٢٤ ساعة فقط من قبل مكافحة اجرام الكرامة ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".
وبين انه "تم القبض على الخاطفين خلال اقل من ٢٤ ساعة فقط من قبل مكافحة اجرام الكرامة ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".