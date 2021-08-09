تحرير مختطفين اثنين بعد ابتزاز ذويهم بملغ مبالغ 'ضخم' شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من اجرام بغداد تمكنت من تحرير مختطفين أثنين احداث بعد اختطافهم وطلب فدية مقدارها ٦٠ الف دولار مقابل اطلاق سراحهم".

وبين انه "تم القبض على الخاطفين خلال اقل من ٢٤ ساعة فقط من قبل مكافحة اجرام الكرامة ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

