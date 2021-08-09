بتهمٍ مجهولة.. مقصلة إيران تحصُد أرواح 4 سجناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تتوانى مقصلة الإعدام الإيرانية في زيادة العدّاد بأرواح جديدة، في قتل مستمر، تكون التهم فيه غالبا مجهولة، والتنفيذ طيّ السرية.

فقد كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الإثنين، أن السلطات الأمنية في سجني مدينة "بيرجند" (شمال شرق)، ومدينة أصفهان (وسط)، أعدمت أربعة سجناء ينتمون إلى الطائفة السنية.



وذكر موقع "در تي في" الإيراني، أن السجينين اللذين تم إعدامهما في بيرجند هما: ذبيح الله هرموزي، المعروف بمهر الله سنجراني؛ وهو من أهالي مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان، والثاني مجيد جله بجه، من بلدة تربة حيدرية التابعة لمدينة مشهد شمال شرق إيران.

أما السجينان الآخران اللذان أنهت السلطات الإيرانية حياتهما في سجن أصفهان بالإعدام، فهما عزام محمد حسني، وإسماعيل كردتميني، وكلاهما من زاهدان، أيضا.

والإثنين الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية في أصفهان السجين "أرسلان كريمي" وهو من أهالي محافظة كرمنشاه الكردية غرب البلاد.

ولم تتضح بعدُ التهم التي وجهت إلى الأشخاص الذين تم إعدامهم، فيما لم تكشف السلطات الرسمية الإيرانية عن عمليات الإعدام هذه التي عادة ما تبقيها سرية.

وتنفذ إيران أعلى معدلات لعمليات الإعدام في العالم، ويتم تنفيذ أكثر من 70% من عمليات الإعدام هذه سراً، ولا يتم الإبلاغ عنها من قبل القضاء.

ووثقت المنظمات الإيرانية والدولية العام الماضي قيام السلطات في طهران بإعدام 246 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص كانوا في وقت ارتكاب الجريمة أطفالاً.