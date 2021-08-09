شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصري إماراتي.. أول فيديو عن السيارة بيك أب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الانتاج الحربى أول فيديو للسيارة بيك أب الجديدة، وذلك بعد أن شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

يأتي هذا التوقيع في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة، وخلق كوادر فنية محترفة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية، وذلك كسابقة أولى فى مصر، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات.