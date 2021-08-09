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وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين امس في الرياض سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية  واس  أن الجانبين تطرقا إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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