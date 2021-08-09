في إطار آلية للاستجابة للأزمات.. اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

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دعت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى عقد محادثات طارئة على مستوى وزراء الداخلية الأوروبيين في الثامن عشر من شهر أغسطس الحالي، في إطار آلية للاستجابة للأزمات.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الشؤون الداخلية من الدول الأعضاء الـ 27، وممثلو وكالة “فرونتيكس” لحرس الحدود، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وجهاز شرطة اليوروبول الأزمة بين بيلاروسيا وليتوانيا.