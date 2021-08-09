اخبار العالم

إصابات ووفيات الهند بكورونا مستمرة.. 35499 إصابة و447 وفاة

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات ووفيات الهند بكورونا مستمرة.. 35499 إصابة و447 وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:00 صباحًا, 9 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 35499 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و447 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 31 مليونًا و969 ألفًا 954 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 428 ألفًا و309 وفيات، مشيرة إلى شفاء 39 ألفًا و686 حالة، ليصل إجمالي المتعافين 31 مليونًا و139 ألفًا 457 حالة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا