إصابات ووفيات الهند بكورونا مستمرة.. 35499 إصابة و447 وفاة

المناطق - وكالات

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 35499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و447 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 31 مليونًا و969 ألفًا 954 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 428 ألفًا و309 وفيات، مشيرة إلى شفاء 39 ألفًا و686 حالة، ليصل إجمالي المتعافين 31 مليونًا و139 ألفًا 457 حالة.