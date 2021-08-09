شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي : الاحتباس الحراري يؤثر على الطقس في كل مكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر أول تقرير مناخي شامل للأمم المتحدة منذ سبعة أعوام اليوم الاثنين من أن تغير المناخ الناجم عن السلوك البشري: "يؤثر على كل منطقة مأهولة بالسكان في جميع أنحاء العالم" ويزيد من تواتر تغيرات الطقس المتطرفة - مثل موجات الحرارة والأمطار الغزيرة والجفاف والأعاصير المدارية.

وقال التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها: "من المؤكد عمليا أن الظواهر الحارة (بما في ذلك موجات الحر) أصبحت أكثر تواترا وشدة في معظم مناطق اليابسة منذ خمسينيات القرن العشرين، في حين أن ظواهر البرودة المتطرفة (بما في ذلك الموجات الباردة) أصبحت أقل تواترا وأقل حدة".

وكتب علماء المناخ الذين صاغوا التقييم، والذي سيتم تسليمه في أربعة أجزاء حتى عام 2022، أن أحداث هطول الأمطار الغزيرة زادت تكرارا وشدة على معظم مساحة الأرض منذ عام .1950