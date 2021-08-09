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19 ألفا و 603 حالات إصابة و 149 وفاة بكورونا في تايلاند

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 19 الفا و 603 حالات إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 776 ألفا و 108 حالات إصابة، من بينها 555 ألفا و 334 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 149 حالة وفاة باالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6353 حالات.

وسجلت تايلاند 18 ألفا و 819 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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