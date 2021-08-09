شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألفا و 603 حالات إصابة و 149 وفاة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 19 الفا و 603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 776 ألفا و 108 حالات إصابة، من بينها 555 ألفا و 334 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 149 حالة وفاة باالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6353 حالات.

وسجلت تايلاند 18 ألفا و 819 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.