شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : نقف مع المملكة ضد الاعتداءات الحوثية الممنهجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.