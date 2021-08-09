شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير 3 أبراج للكهرباء شمال العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرّض الخط الناقل للطاقة الكهربائية "القيارة- سدّ الموصل- جهد 400 ك.ف" اليوم إلى عمل تخريبي أدى لسقوط ثلاثة من أبراجه في محافظة نينوى شمال العراق.

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحفي اليوم، أن العمل التخريبي الذي استخدمت فيه عبوات ناسفة تسبب أيضًا بتقطّع الأسلاك في منطقة "المزملات" غرب محافظة نينوى.

وكان عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في أنحاء العراق، قد تعرّض في الآونة الأخيرة إلى أعمال تخريبية مماثلة, أدت إلى حدوث نقص في إمدادات الكهرباء إلى المنازل، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.