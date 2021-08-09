أسبوع مصيري للابراج النارية... تعرفوا الى أسرار الفلك هذا الاسبوع

ماذا يخبئ هذا الاسبوع من تطورات على صعيد الفلك؟ اليكم تفاصيل ابراج السومرية:

اسبوع مصيري للابراج النارية الحمل والاسد والقوس.

عرقلة وتأجيل لمواليد الثور والاسد والعقرب، وأوضاع مربكة وضبابية وذهاب نحو المجهول، ما سيشكل هاجسًا كبيرًا للبشرية.



الوضع الصحي سيكون دقيقًا جدًا بمشهد ينذر بالأخطار، ما يطرح تساؤلات حول الصحة العامة.

ردات فعل عنيفة حتى منتصف الشهر وشكوك تعم العالم. وقد تحدث انقلابات خطيرة ومفاجئة بحيث سيتأثر فيه العالم وقد يتأثر به مواليد الثور والاسد والعقرب. مواليد هذه الأبراج سيتعرضون لتغيير كبير في حياتهم خصوصًا إن كانوا يعملون في الشأن العام.

كذلك على الصعيد العام سوف نواجه قرارات وتغييرات ومفاجآت تتطلب التفكير العميق لاختبار الاعتدال في حين أن الميل نحو العنف يتطور، ويتفاقم الخوف على الوضع الإقتصادي، والتغييرات ستكون صادمة.



من هي الابراج التي سوف تعاني من تراجع كوكب زحل في الدلو ؟