العتبة العباسية تعلن إلغاء مراسيم تبديل الراية

وذكرت العتبة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن" هذا الاجراء يأتي للسنة الثانية على التوالي بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا "، مؤكدة أن" المراسم ستكون مختصرة كما في العام السابق".وكانت العتبة الحسينية المقدسة قد أعلنت أمس الاحد، إلغاء مراسم تبديل راية القبة الشريفة، مبينة إنها تعمل بتوجيهات المرجعية العليا وقرارات خلية الازمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ونشرت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية السواد واجرت استعدادات فنية وامنية ولوجستية لاستقبال شهر محرم الحرام الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين والمواكب الحسينية لاحياء ذكرى استشهاد الأمام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه.

