بالفيديو.. الفنانة سولاف تتأثر باكية في 'هايواي' وتكشف أسراراً للمرة الأولى

بغداد - ياسين صفوان - في حلقة استثنائية من برنامج "هايواي" استضافت الإعلامية أنغام القرغولي الفنانة المتألقة سولاف جليل وكان اللقاء من القلب وعفوي والحوار راقٍ وعميق لامس الجمهور الذي تعاطف مع الضيفة وعبّر عن ذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

لم يخلُ اللقاء من الضحك والسوالف الطريفة لكن أيضاً سيطرت عليه أجواء الود التي جعلت سولاف تعبّر عن مشاعرها وتفضح للجمهور عن أسرار تخص حياتها الشخصية والمهنية والصحية.

فكشفت عن بعض المشاكل الصحية التي كانت تعاني منها والتي كانت تحملها معها إلى مواقع التصوير. وعندما سألتها أنغام القرغولي عن معنى اسمها ومن اختاره لها، لم تبخل سولاف برواية ماذا حدث مع والدتها حين سمّتها.