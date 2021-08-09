تعزيزات عسكرية لتأمين "عيل طيري" من "الشباب" الإرهابية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفع الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، بتعزيزات عسكرية في بلدة "عيل طيري" بمحافظة غلغدود وسط البلاد، لتأمينها من حركة الشباب الإرهابية.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية، نشر الجيش الفرقة 21، وبعض القوات الإضافية في هذه المنطقة الواقعة بين مدينتي غوريعيل وطوسمريب، للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، هناك.

ويهدف نشر القوات الجديدة إلى تأمين المنطقة من عودة مسلحي حركة الشباب الإرهابية؛ الذين تم طردهم مؤخرا، إضافة إلى تسهيل وضمان حرية حركة التنقل على الطرق الرئيسية.

وقام قائد "كتيبة 15" الجنرال مسعود ورسمى، ورئيس المحكمة العسكرية بولاية غلمدغ، العقيد عبدالله أبوكر حسن، ومسؤولون عسكريون آخرون، بتفقد العمليات الأمنية، التي تنفذها القوات لتأمين المنطقة.

وشجّع المسؤولون القوات التي تم نشرها حديثا في المنطقة، على تحمل مسؤولياتهم تجاه تعزيز الأمن والاستقرار في بلدة عيل طيري.

وتنفذ قوات مشتركة محلية وفيدرالية عمليات عسكرية واسعة ضد مسلحي الشباب، في محافظة مدغ بولاية غلمدغ، بالتعاون مع غطاء جوي أمريكي.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل عشرات الإرهابيين، وتحرير بلدات وقرى عديدة.