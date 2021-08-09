أبراج الكهرباء تتهاوى بالعراق.. الإرهاب يستهدف 3 جددا شمالي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الإثنين، عن تفجير خط ناقل للجهد العالي تسبب بسقوط ثلاثة أبراج كهرباء، شمال البلاد، في هجمات باتت متكررة منذ نحو أسابيع.

وذكرت الوزارة في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، "تعرض الخط الناقل القيارة-سد الموصل لعمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج".

وأضاف البيان أن "الحادث تسبب أيضاً بتقطع في الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى"، لافتاً إلى "تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين".

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في المحافظات (نينوى - كركوك - صلاح الدين) خلال الأسبوع المنصرم إلى تفجير 20 برجاً، مما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن هجمات استهدفت 160 برجا لنقل الطاقة الكهربائية خلال 7 أشهر في البلاد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس الأحد، إحباط أكثر من 18 عملية لاستهداف أبراج الطاقة خلال أسبوعين، فيما أشارت وزارة الكهرباء إلى أن بعض الهجمات على أبراج الطاقة ممنهجة وأخرى عشوائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.