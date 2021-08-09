شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين امس في الرياض سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين تطرقا إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.