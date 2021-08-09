شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية، التى تعد الأضخم على مستوى العالم، مشددةً على ضرورة مشاركة كافة الجهات وخاصة مسئولى التخطيط والمتابعة فى المحافظات، فى عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التى تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة فى القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للوزارة فى التحول الرقمى والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

أول منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة، مبنية على منهجية البرامج والأداء، من خلال ربط كافة المشروعات والتدخلات التنموية بمؤشرات قياس أداء. تعكس نتائج المشروعات والتدخلات على مؤشر جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية في التجمعات الريفية المستهدفة . المنظومة ترسخ للتخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منها المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى، لرصد حالة التنمية في التجمعات التي تغطيها المبادرة. المنظومة تتضمن المشروعات الاستثمارية والتدخلات الاقتصادية والاجتماعية كافة تقدم متابعة على أرض الواقع من خلال وسائل المتابعة المستحدثة كالصور، الفيديو، التصوير الفضائي .

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن المنظومة الإلكترونية لمبادرة حياة كريمة: