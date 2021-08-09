تراجع شعبية رئيس الوزراء الأسترالي وسط عمليات الإغلاق لمكافحة الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا-(د ب أ):

تراجع تأييد الأستراليين لرئيس الوزراء سكوت موريسون إلى أدنى مستوى منذ بدء الوباء، حيث سئم الناخبون من عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وسط تأخر طرح الحكومة للقاح.

ووفقا لمسح أجرته مؤسسة نيوزبول للاستطلاعات ونشرته صحيفة ذي أستراليان اليوم الاثنين، فإن معدل تأييد تعامل موريسون مع الأزمة تراجع من 85% في أبريل من العام الماضي - عندما فرضت حكومته المحافظة قيودا صارمة على الحدود ساعدت في إبقاء وفيات الفيروس عند أقل من ألف حالة - إلى 48% .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن نتائج المسح، أنه فيما يتعلق بمسألة من سيكون رئيس الوزراء الأفضل، وهو سؤال تعد إجابته التقليدية في أستراليا أنه شاغل المنصب الحالي، تراجعت نسبة تقدم موريسون على السياسي المعارض أنتوني ألبانيز أيضا إلى أدنى مستوى منذ بدء الوباء.

ومن المحتمل أن يشعر النواب المنتمون للحكومة بالقلق حيال المقياس الرئيسي المتمثل في الحزب المفضل لدى الناخبين: حيث يحافظ حزب العمال على تقدمه بست نقاط على الائتلاف الحاكم (53% مقابل 47%)، قبل الانتخابات المقررة في مايو المقبل.

هاجم ألبانيز طريقة تعامل موريسون مع الوباء، واتهم الحكومة بالفشل في تعديل نظام الحجر الصحي الفندقي للمقيمين العائدين، الذي شهد تسرب ما لا يقل عن 20 إصابة لفيروس كورونا إلى المجتمعات المحلية هذا العام.

كما انتقد السياسي المعارض رئيس الوزراء موريسون لعدم توقيع عقود كافية للقاحات مع مجموعة واسعة بما يكفي من الموردين.

وتقول الحكومة إن طرح اللقاحات في تزايد وإن جميع البالغين سوف يحصلون على جرعة منها هذا العام.