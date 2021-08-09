"أون لاين".. جامعة سوهاج تعقد اللقاء الأول مع الدارسين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

نظمت وحدة رعاية المبتعثين بجامعة سوهاج اللقاء الأول مع مبتعثي الجامعة الذين يستكملون دراستهم فى الخارج، وذلك عبر تقنية "زوم".

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن اللقاء عقده الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مضيفًا أن الهدف من اللقاء متابعة الباحثين من أبناء الجامعة المبتعثين في عدد من الدول الأجنبية وهي (ألمانيا، بلجيكا، تركيا، اليابان، الصين)، وذلك للاطمئنان على سلامتهم، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم بالخارج حتى انتهاء مهامهم العلمية.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج أهمية هؤلاء الباحثين، والذين يمثلون إضافة علمية قوية للجامعة من خلال رفع التصنيف الدولى لها، إلى جانب أنهم يمثلون سفراء للجامعة بالجامعات في الخارج.

وخلال اللقاء تواصل الدكتور حسان النعماني، مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، واطمأن على حالتهم الصحية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، داعيًا الباحثين بضرورة المثابرة والاجتهاد للاستفادة من هذه الفرصة، لما لها من مردود ثقافي لبناء قدراتهم وزيادة مهاراتهم البحثية، مؤكدًا على ضرورة عقد هذا اللقاء بشكل دوري لمتابعة المشكلات والاطمئنان بشكل مستمر على أبناء الجامعة.

فيما أوضح الدكتور مصطفى عبدالقادر، مدير وحدة رعاية المبتعثين بجامعة سوهاج، أن الوحدة أنشئت بتوصية من المجلس الأعلى للجامعات، لتصبح حلقة الوصل مع مبتعثي الجامعة في الدول الأجنبية، لإزالة أي معوقات تواجههم مع إدارات الجامعة المختلفة، ولتعظيم الاستفادة من خبرات وتجارب المبتعثين بعد العودة إلى أرض الوطن.

وأضاف "عبدالقادر" إلى أن الوحدة تهدف أيضًا إلى تنمية مهارات المعيدين والمدرسين المساعدين الراغبين فى الحصول على المنح والبعثات من خلال تنظيم دورات كتابة الخطط البحثية، وكيفية الحصول على خطاب القبول، والتدريب على اجتياز المقابلات الشخصية بالإضافة إلى تحسين المستوى اللغوي.