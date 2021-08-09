سول وواشنطن تبدآن غدا تدريبات تمهيدية للتدريبات العسكرية المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة غدا الثلاثاء، تدريبات تمهيدية للتدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، بحسب ما ذكرته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

ونقلت "كيه بي إس وورلد" عن مصادر عسكرية وحكومية متعددة القول اليوم الاثنين، إن التدريبات ستستمر لموظفي إدارة الأزمات التي تُعَدُّ تمهيدية للتدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية، حتى يوم الجمعة المقبل.

وستقود التدريباتِ التمهيديةَ هيئةُ الأركان المشتركة الكورية، فيما ستدير التدريباتِ قيادةُ القوات الكورية الأمريكية المشتركة.

وسوف تركز التدريبات على كيفية الرد على الاستفزازات المحلية والأعمال الإرهابية، وكيفية إدارتها لمنع تحوُّلها إلى حرب، وسيتم تقليل عدد المشاركين في التدريبات بالمقارنة مع التدريبات التمهيدية السابقة التي جرت في النصف الأول من هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا.

ومن المقرر إجراء التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية خلال الفترة من يوم السادس عشر وحتى السادس والعشرين من أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن تخبر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجانب الكوري الشمالي بجدول أعمال التدريبات المشتركة وطبيعتها باستخدام الخط الهاتفي المباشر الذي يربط بين قيادة قوات الأمم المتحدة وكوريا الشمالية.