شركة رزق الإماراتية للخدمات عبر الإنترنت تطلق أعمالها في مصر وتعتزم التوسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال عبد الله أبو شيخ الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة رزق للخدمات المتكاملة عبر الإنترنت، إن الشركة بدأت نشاطها منذ سنة تقريبا في الإمارات بهدف توفير مختلف مقدمي الخدمات للمستخدمين من خلال منصة تربط المستخدم النهائي بالشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح أكبر عدد من أبواب الرزق لهذه المنشآت والعمالة بها.

وأضاف أبو شيخ، خلال مؤتمر عقدته أمس للإعلان عن إطلاق خدمات منصتها في مصر، أن الشركة وفرت الآلاف من فرص العمل خلال عام ونصف تقريبا من خلال المنصة.

وتابع: "رأينا أن مصر أكبر سوق بالشرق الأوسط وأفريقيا وبها فرصة قوية لانتشار خدماتنا ولذلك قررنا أو يكون أن نتوجه للسوق المصري".

وذكر أبو شيخ أن هناك فرصة قوية لنمو أعمال الشركة في مصر والتوسع في تقديم خدماتها.

من جانبها قالت منار الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة رزق مصر، إن مصر أكبر سوق بالمنطقة، وكذلك تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارع وذلك ما يجعل الفرصة مواتية لطرح خدمات الشركة في مصر.

وأضافت: "نهدف من خلال منصة رزق إلى ربط مقدمي الخدمات سواء من عمال أو شركات صغيرة ومتوسطة بالمستخدم النهائي".

وتابعت منار الأمين: "أتحنا خدماتنا في مصر عبر قطاعين رئيسيين أولهما القطاع الصحي مثل التحاليل المعملية حيث يمكن للمستخدم طلب الخدمة والحصول عليها من البيت، والثاني قطاع التجميل".

وذكرت أنه بنهاية العام الجاري ستتيح الشركة المزيد من الخدمات الجديدة.

وجمعت شركة رزق نحو 13.5 مليون دولار من خلال جولتين تمويليتين كانت الأخيرة منهما بقيمة 10 ملايين دولار بهدف التوسع بالسوق المصري.

وتأمل الشركة في اتخاذ مصر قاعدة للتوسع بأسواق أفريقيا.