طالبان تسيطر على عواصم 5 ولايات أفغانية وتطلق سجناء

ابوظبي - سيف اليزيد - باتت طالبان، صباح الاثنين، تسيطر على 5 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعد أن استولت على ثلاث منها في اليوم السابق، بما في ذلك مدينة قندوز.

وفتح مسلحو حركة طالبان أبواب السجن في مدينة تخار شمال أفغانستان، بعد سيطرتهم على المنطقة، كما أطلق المسلحون سراح جميع السجناء.

وتستهدف طالبان السجون عادة لإطلاق سراح المقاتلين المحتجزين وبالتالي تعزيز صفوفها.

وسيطر مسلحو حركة طالبان على عدد من العواصم المحلية في محافظات شمال أفغانستان، فيما أعلن الجيش عن عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على ما خسروه في الأيام الماضية.

وشهدت القرى الواقعة شمال البلاد معارك استمرت لعدة أسابيع، حتى نجح المسلحون في اقتحام المدن الكبيرة وفرض سيطرتهم على كل مفاصلها.

وأبرز المدن التي تسيطر عليها طالبان في شمال البلاد الآن، هي مدن قندوز وتالقان وساري بول وعدة مدن أخرى، المتاخمة للحدود الشمالية للبلاد.

وبعد التقدم السريع في الساعات الماضية لمسلحي طالبان، أعلن الجيش عن شن عمليات عسكرية موسعة لانتزاع سيطرة طالبان من المدن الشمالية.

من جهته، قال مرويس ستانيكزاي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر تعزيزات أمنية، بما في ذلك قوات خاصة، في ساري بول وجوزجان وباغلان وغيرها من المقاطعات المصنفة خطيرة، مؤكداً: «ستصبح هذه المدن التي تريد طالبان الاستيلاء عليها مقابر لهم».

وفيما تدور المعارك بين المسلحين وقوات الأمن، تتوسع الرقعة الجغرافية التي باتت تحت نفوذ طالبان ساعة بعد الأخرى. وتعد قندوز أهم مكسب تحققه طالبان منذ شنت هجوماً في مايو مع بدء القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها من البلاد.