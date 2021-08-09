مسؤول صحي أميركي يتوقع متحوراً أشرس من دلتا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر خبير الأوبئة الأميركي والمستشار الطبي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي من أن الفشل في السيطرة على المتحوّرة دلتا من شأنه أن يزيد فرص ظهور متحوّرة أخرى "قد تكون أكثر إثارة للمشاكل من دلتا".

وكان فاوتشي أشار إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفيدرالية هذا الشهر، وفق موقع العربية.

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا في أميركا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير، وكذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم.