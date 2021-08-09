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“طالبان” توجه تحذيرا للولايات المتحدة!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قادة حركة طالبان-أرشيفية

قال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان” إن الحركة تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

وأضاف المتحدث في تصريح إعلامي أنه “لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان”.

وقال إن الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عما يحدث، مشيرا إلى أنها هي التي “بدأت الحرب في عدد من المحافظات”، وأن ما تقوم به حركة “طالبان” ليس سوى جزء من “رد فعل على الهجمات” من قبل الجيش.

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز “بي-52″، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة “طالبان”، وأعلن الجيش الأفغاني في وقت لاحق أنها أسفرت عن مقتل 200 مسلح من الحركة على الأقل، بحسب “نوفوستي”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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