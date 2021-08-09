اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي في اليمن، صباح اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين كانتا متجهتين نحو مدينة خميس مشيط، بجنوب غرب السعودية.

وقال التحالف إن “ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين”.

وأكد أنه يتعامل مع “مصادر التهديد بحزم، لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وكان التحالف قد أسقط، الخميس الماضي، مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بواسطة الدفاعات الجوية.

وقال التحالف بعد حادثة الخميس،‬⁩ إن “كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها”، بحسب “واس”.