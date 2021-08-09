شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 71.6 مليون جرعة لقاح كورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 6ر71مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ451 ألفا و397 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و220 حالة .