شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الاثنين 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 4 حالات منها تم انتقالها محليا، و4 حالات كانت قادمة من الخارج، كما سجلت 4 حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل حالتين في تايبيه وحالة واحدة في كل من منطقتي "تايبيه الجديدة"، و"كاوهسيونج".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و790 حالة، منها 14 ألفا و279 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد

وسجلت البلاد ثلاث حالات وفاة أمس الأحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 813 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19-، من بينها 801 حالة منذ 15 أيار/مايو الماضي.