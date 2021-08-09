شكرا لقرائتكم خبر عن 1,492 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت 1,492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن من بين الإصابات البلاد سجلت 1,492 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 1,455 إصابة محلية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 212,448 إصابة، مضيفة أنها سجّلت 4 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2,125 وفاة.

وكانت السلطات الصحية الكورية قد مددت المستوى 4، وهو أعلى مستوى في مخطط التباعد الاجتماعي، في سيئول والمدن المجاورة لها حتى الـ 22 أغسطس مع وجود مناطق أخرى تحت المستوى 3.