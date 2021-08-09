كورونا يتفشّى في العراق ودعوات إلى الإغلاق الشامل

09 أغسطس , 2021

صرّح مسؤول عراقي بأن وزارة الصحة والبيئة ترى أن هناك ضرورة ملحة لفرض الحظر الوقائي الصحي الشامل في العراق، بعد أن دخلت البلاد مرحلة الخطر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور رياض الحلفي المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة في العراق لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الإثنين، إن الوزارة ترى أن هناك ضرورة ملحة لفرض الحظر الشامل وهو حل عملي صحيح للوضع الوبائي في العراق.

وأضاف أن الحكومة ترى أن فرض الحظر صعب التطبيق لأنه يسبب ضغوطا اقتصادية على المواطنين مما يدفع الحكومة إلى إستبعاد إعتماد الحظر الشامل، بالرغم من حاجة الوزارة لتطبيقه بعد وصول البلد لمرحلة الخطر نتيجة انتشار وباء كورونا.

وأوضح أن المستشفيات تعاني من زخم هائل بأعداد المصابين وقلة الأسرة في المستشفيات بعد أن وصل العراق حاليا إلى ذروة المرحلة الثالثة التي تميزت بسرعة انتشارها وزيادة أعداد الإصابات وحالات الدخول للمستشفيات وأغلبها لأشخاص غير ملقحين.

وقال الحلفي "إن المستشفيات امتلأت بالمصابين ونحن في مرحلة الخطر ونواجه تحديات كبيرة بسبب الضغط الهائل من المصابين واكتظاظ المستشفيات وانتقال عدوى الفيروس بينهم.

وكانت البيانات العراقية قد سجلت خلال الساعات الماضية 8346 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى مليون 712 ألفا و 709 إصابات جديدة فضلا عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و203 حالات وفاة.