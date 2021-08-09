اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح أمس الأحد.

كما شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي، وسعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.