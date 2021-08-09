انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح أمس الأحد.
كما شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي، وسعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.