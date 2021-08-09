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اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح أمس الأحد.

كما شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي، وسعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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