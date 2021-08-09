شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون رئيسة سنغافورة باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة حليمة يعقوب.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي سيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.