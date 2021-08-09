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مقتل 12 جنديا وفقدان 7 في هجوم ببوركينا فاسو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر أمنية عن مقتل 12 جنديا وفقدان 7 آخرين في هجوم وقع شمال غرب بوركينا فاسو الأحد .

 

وقالت المصادر لـ"رويترز" إن الحادث وقع في بلدة توني بمنطقة بوكلي دو موهون قرب الحدود مع مالي.

 

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

والسبت، قالت وزارة الاتصالات إن وحدة عسكرية خاصة قتلت اثنين من الإرهابيين البارزين في المنطقة نفسها.

 

وتصاعدت الهجمات التي يشنها إرهابيون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل بغرب إفريقيا مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في السنوات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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