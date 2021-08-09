الصين تشهد مطار غزيرة تدمر عشرات المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسببت أمطار غزيرة في حدوث خسائر اقتصادية قيمتها 250 مليون يوان (38.57 مليون دولار) في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين.



وقالت محطة "سي. سي. تي في" التلفزيونية الحكومية الصينية في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الأمطار ألحقت أضراراً بنحو 121600 شخص في ست مدن بالإقليم.

وأضافت أن 45 منزلاً انهارت كما أن 118 منزلاً لحق بها أضرار جسيمة.

وعادة ما تشهد الصين أعلى معدل لهطول الأمطار في الصيف.

وشهد إقليم خنان بوسط الصين عواصف شديدة في الشهر الماضي مع تعرض مدينة تشنغتشو عاصمة الإقليم خلال ثلاثة أيام فقط ما يعادل هطول أمطار لمدة عام.