شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يكشف ارتفاع صادرات مصر من منتجات البترول.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات البترول بنسبة كبيرة في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة منتجات البترول نحو 504 ملايين دولار، بينما كانت 77 مليون دولار في شهر مايو عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 554.7%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول صادرات مصر من المنتجات البترولية:
- ارتفعت قيمة صادرات منتجات البترول لتصل إلى 504 ملايين دولار فى مايو 2021.
- سجلت قيمة صادرات منتجات البترول 77 مليون دولار فى مايو 2020.
- بلغت نسبة ارتفاع صادرات البترول فى مايو 2021 عن نفس الفترة من العام الماضى حوالى 554.7%.
- بلغت قيمة صادرات مصر 3.11 مليار دولار خـلال شهر مايو 2021.
- سجلت صادرات مصر حوالى 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
- ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4%، فواكة طازجة بنسبة 70.9%.
- انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها أسمدة بنسبة 48.1%، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4%.