شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يكشف ارتفاع صادرات مصر من منتجات البترول.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات البترول بنسبة كبيرة في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة منتجات البترول نحو 504 ملايين دولار، بينما كانت 77 مليون دولار في شهر مايو عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 554.7%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول صادرات مصر من المنتجات البترولية: